За сутки произошло 29 боевых столкновений на фронте — Генштаб

3 июня, 08:02
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Украинский военнослужащий на позиции вблизи Бахмута, Донецкая область, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS / Yevhenii Zavhorodnii)

Украинский военнослужащий на позиции вблизи Бахмута, Донецкая область, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS / Yevhenii Zavhorodnii)

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 465-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

  • На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области;
  • На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спирного в Донецкой области;
  • На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел;
  • На Марьинском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако украинские защитники отбили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике;
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

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При этом российская армия продолжает обстреливать населенные пункты вдоль всей линии фронта, применяя в частности минометы и артиллерию. Также за минувшие сутки враг нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из РСЗО.

В то же время авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два по ЗРК противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два склада боеприпасов, две станции РЛС, радиолокационную станцию и РСЗО противника.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Война России против Украины Генштаб ВСУ

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