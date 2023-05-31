ВСУ за сутки нанесли 9 ударов по районам сосредоточения российских войск и отбили 16 атак врага — Генштаб 31 мая, 19:27 Нашими защитниками было уничтожено 2 вражеских разведывательных БпЛА (Фото:пресс-служба Генштаба)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 31 мая, на 462-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 16 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Нашими защитниками было уничтожено 2 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 208 тысячам военных.