ВСУ отразили более 30 атак россиян, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку — Генштаб 5 мая, 19:27 Украинские военные (Фото:Генштаб/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 5 мая, на 436-й день после начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

РФ продолжает применять тактику террора. Сегодня противник нанес 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за сутки было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта. Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинка.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля. Угрожающие депортацией и конфискацией имущества представители мобильных групп осуществляют прием документов и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, сегодня ночью, были сбиты два вражеских БпЛА типа Shahed-136/131.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.