ВСУ уничтожили в Голой Пристани 18 российских оккупантов, в Каменке войска РФ убрали блокпосты — Генштаб 4 ноября, 19:34 Подтверждена информация о потерях противника в результате удара ВСУ по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские силы уничтожили 18 российских оккупантов в Голой Пристани Херсонской области. В Каменке Запорожской области россияне переместили личный состав своих подразделений и убрали блокпосты.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Войска РФ пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях. В то же время оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях .

. В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня . От действий РФ пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

. От действий РФ пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате удара ВСУ по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По данным Генштаба, 18 российских захватчиков уничтожены и двое ранены.

Херсонской области. По данным Генштаба, 18 российских захватчиков уничтожены и двое ранены. 2 ноября в районе города Энергодар Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами , а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.

, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести. 3 ноября в городе Мелитополь было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны . В результате около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.

. В результате около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах. По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру .

. Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений . Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным.

. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара . Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА Shahed-136 .

. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. . Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

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По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожили 840 российских оккупантов. Всего с начала вторжения РФ потеряла 74 840 своих военных.