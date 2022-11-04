ВСУ уничтожили в Голой Пристани 18 российских оккупантов, в Каменке войска РФ убрали блокпосты — Генштаб

4 ноября, 19:34
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Подтверждена информация о потерях противника в результате удара ВСУ по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области (Фото:Генштаб)

Подтверждена информация о потерях противника в результате удара ВСУ по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские силы уничтожили 18 российских оккупантов в Голой Пристани Херсонской области. В Каменке Запорожской области россияне переместили личный состав своих подразделений и убрали блокпосты.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • Войска РФ пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях. В то же время оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
  • В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От действий РФ пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
  • Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате удара ВСУ по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По данным Генштаба, 18 российских захватчиков уничтожены и двое ранены.
  • 2 ноября в районе города Энергодар Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.
  • 3 ноября в городе Мелитополь было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны. В результате около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах.
  • По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.
  • Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным.
  • Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА Shahed-136.
  • Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/450343037278780

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине уничтожили 840 российских оккупантов. Всего с начала вторжения РФ потеряла 74 840 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/7OD_948-9Fw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ

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