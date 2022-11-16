ВСУ уничтожили мост на оккупированной части Запорожской области, в Мелитополе отключено телевидение РФ — Генштаб 16 ноября, 19:20 В населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными (Фото:Генштаб/Facebook)

Украинские силы уничтожили железнодорожный мост в районе временно оккупированной Черниговки Запорожской области. В Мелитополе отключена трансляция оккупационных каналов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Россия не прекращает обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов рядом с линией фронта. В течение суток российские оккупанты нанесли два авиационных, три ракетных удара и произвели более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня . Ракетный удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.

. Ракетный удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья. Российские оккупационные войска продолжают нести потери. В результате огневого поражения 15 ноября в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.

погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области. В результате действий ВСУ поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области , что делает невозможным его использование оккупантами.

, что делает невозможным его использование оккупантами. Подтверждено успешное огневое поражение противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка . Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.

. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется. В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения . Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением.

. Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением. Авиация ВСУ в течение суток нанесла по врагу два удара . Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпаса российских оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 82 710 своих военных, за минувшие сутки — 630. Наибольшие потери за сутки враг понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.