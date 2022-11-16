ВСУ уничтожили мост на оккупированной части Запорожской области, в Мелитополе отключено телевидение РФ — Генштаб
В населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными (Фото:Генштаб/Facebook)
Украинские силы уничтожили железнодорожный мост в районе временно оккупированной Черниговки Запорожской области. В Мелитополе отключена трансляция оккупационных каналов.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- Россия не прекращает обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов рядом с линией фронта. В течение суток российские оккупанты нанесли два авиационных, три ракетных удара и произвели более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья.
- Российские оккупационные войска продолжают нести потери. В результате огневого поражения 15 ноября в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.
- В результате действий ВСУ поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области, что делает невозможным его использование оккупантами.
- Подтверждено успешное огневое поражение противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.
- В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением.
- Авиация ВСУ в течение суток нанесла по врагу два удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.
- Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпаса российских оккупантов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 82 710 своих военных, за минувшие сутки — 630. Наибольшие потери за сутки враг понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.