ВСУ ликвидировали 200 оккупантов в Херсонской области и ранили более сотни в Запорожской — Генштаб 31 декабря, 07:40 ВСУ уже 311-е сутки противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ в течение суток 30 декабря отбили вражеские атаки на 14 направлениях на востоке, сообщают в Генштабе. Также подтверждается, что 29 декабря ВСУ ликвидировали 200 оккупантов в Херсонской области и ранили более сотни в Запорожской.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 311-х суток широкомасштабного вторжения.

Отмечается, что противник продолжает наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

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За минувшие сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка Донецкой области.

Авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения противника, а также три по позициям ЗРК. Сбит вражеский разведывательный БпЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, пять складов боеприпасов, а также две радиолокационные станции захватчиков.

В то же время враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты по всем направлениям вдоль линии фронта, в том числе удары наносятся и по гражданской инфраструктуре.

Существует опасность продолжения авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

В Генштабе также подтвердили огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. Так, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.

Кроме того, близ Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены пять единиц военной техники разного типа, один ЗРК и склад боеприпасов.