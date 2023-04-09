ВСУ за сутки уничтожили 14 вражеских беспилотников и поразили позицию ПВО россиян — Генштаб 9 апреля, 07:25 Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные за сутки уничтожили 14 беспилотников оккупантов: два БпЛА типа Supercam и по шесть — типа Орлан-10 и Zala. Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и пять радиоэлектронных станций борьбы армии РФ.

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За прошедшие сутки противник нанес четырех ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Ситуация на направлениях фронта

В Генштабе подчеркнули, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки украинские защитники отбили более 50 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Вильховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Дворечная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещиное Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около десяти атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

Генштаб добавил, что российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Горностаевском районе Херсонской области проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также «запретного» контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома.