В Генштабе рассказали о ситуации на востоке и на мелитопольском направлении

27 августа, 08:06
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Украинский военный осматривает уничтоженный украинский танк вблизи села Роботино, Запорожская область, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Украинский военный осматривает уничтоженный украинский танк вблизи села Роботино, Запорожская область, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

За прошедшие сутки, 11 августа, на разных участках фронта случилось 40 боевых столкновений. Россияне продолжают безуспешные попытки наступления на востоке, ВСУ закрепляются на мелитопольском направлении.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 550-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины:

  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области;
  • На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области;
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области;
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области;
  • В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Видео дня

Россияне продолжают наносить удары из минометов, артиллерии, РСЗО и авиации по населенным пунктам вдоль всей линии фронта. Так за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Ночью РФ также нанесла очередной ракетный удар по Украине.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и гражданская инфраструктура.

В то же время украинская авиация за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по ЗРК противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили еще два российских ЗРК, а также один район сосредоточения личного состава и четыре артиллерийских средства на огневых позициях врага.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Юг Украины Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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