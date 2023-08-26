40 боевых столкновений за сутки. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

26 августа, 08:19
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Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град вблизи линии фронта в Донецкой области, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град вблизи линии фронта в Донецкой области, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

За прошедшие сутки, 11 августа, на разных участках фронта состоялось 40 боевых столкновений. Россияне вели безуспешные попытки наступления на востоке, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 549-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины:

  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области;
  • На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области;
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области;
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области;
  • На Шахтерском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области;
  • В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении — закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Россияне при этом продолжают наносить удары из минометов, артиллерии, РСЗО и авиации по населенным пунктам вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и гражданская инфраструктура.

Украинская авиация одновременно в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и один по вражескому ЗРК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили еще один ЗРК россиян и еще три артиллерийских средства.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Войска РФ Армия России Юг Украины Российские военные Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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