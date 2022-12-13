ВСУ ликвидировали до 60 оккупантов в Кадеевке и уничтожили технику россиян в районе Энергодара — Генштаб 13 декабря, 20:50 ВСУ ликвидировали военную технику РФ в районе трех населенных пунктах Запорожской области (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Украинские силы уничтожили до 60 оккупантов во временно оккупированной Кадиевке Луганской области. Также ВСУ ликвидировали военную технику РФ в районе трех населенных пунктах Запорожской области — Энергодара, Токмака и Гуляйполя.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В целях восполнения потерь и доукомплектования подразделений первого армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. Следовательно, в городе Горловка призыву подлежат лица мужского пола, в том числе и с пометкой « бронь» в военных билетах.

бронь» в военных билетах. В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными.

Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

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По данным Генштаба, всего с начала российского вторжения войска РФ потеряли около 95 260 своих военных, а за прошедшие сутки — 500. Также оккупанты потеряли почти 19 тыс. единиц техники.