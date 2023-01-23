Генштаб сообщил, чем закончилось наступление оккупантов на Запорожском направлении 23 января, 18:59 Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты 20−21 января пытались наступать на Запорожском направлении и понесли потери. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника, 23 января, опубликованной в Facebook.

По данным Генштаба, 20−21 января враг наступал в районе Малых Щербаков. После столкновения с Силами обороны Украины оккупанты потеряли более 50 человек, из них 16 были ликвидированы. Также защитники Украины уничтожили девять единиц вооружения и военной техники, в том числе танк, шесть БМП и бронемашину Тигр, еще четыре были повреждены.



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Ранее российские пропагандисты распространили фейк минобороны РФ о том, что оккупанты якобы заняли новые рубежи на Запорожском направлении.

Силы обороны Таврического направления сообщили, что россияне пытались наступать малыми группами, но у них ничего не получилось.

По словам представителя Сил обороны Евгения Ерина, враг усилился на Запорожском направлении, но не имеет ресурсов для полномасштабного наступления.

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