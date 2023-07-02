Ситуация на фронте. РФ в воскресенье запустила по Украине 11 ракет и 8 Шахедов — Генштаб ВСУ 2 июля, 20:44 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

За сутки российские оккупанты нанесли по Украине 11 ракетных ударов и применили 8 иранских ударных БпЛА Shahed. А также вызвали 40 авиационных ударов и около 30 обстрелов из РСЗО.

Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщается в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

«Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, пострадали и мирные люди», — говорится в сообщении.

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В Генштабе подчеркнули, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Россияне фокусируют основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются жесткие бои. За последние сутки зафиксировано более 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях военная ситуация остается стабильной без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Было зафиксировано более 30 минометных и артиллерийских обстрелов более 30 населенных пунктов, в частности Хреновки и Каменской Слободы в Черниговской области, Сопич, Белополье и Пономаренки в Сумской области, а также Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы, в результате чего пострадали населенные пункты Масютовка, Кисловка и Берестовое в Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил авиационные удары в районах Белогоровки и Новолюбовки в Луганской области, а также Северска в Донецкой области. Населенные пункты Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское и Торское в Донецкой области подверглись артиллерийским обстрелам.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов, включая Часов Яр и Ивановское в Донецкой области, пострадали от артиллерийских обстрелов со стороны врага.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка, а также нанес авиационный удар. Были проведены артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Авдеевка и Первомайское в Донецкой области, которые попали под огонь.

На Марьинском направлении украинские защитники успешно отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Россияне одновременно осуществили авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово, а также обстреляли артиллерией более 10 населенных пунктов. Среди них подверглись обстрелу Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник совершил авиационный удар в районе Богоявленки. Также он совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Ниву, Великую Новоселку, Водяное и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активно сосредотачивает свои усилия на препятствовании контрнаступлению ВСУ. Он совершил авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Также были проведены артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье в Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское в Херсонской области, а также город Херсон.

За последние сутки авиация сил обороны осуществила 9 ударов по районам, где сконцентрирован личный состав противника. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили удары по 22 артиллерийским системам, которые находились на огневых позициях. Также были поражены два средства противовоздушной обороны противника.