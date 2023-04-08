Дефицит личного состава. В России проведут досрочные выпуски военных учебных заведений — Генштаб 8 апреля, 19:11 Российские военные (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Как сообщает Генштаб, российская оккупационная армия продолжает нести колоссальные потери на войне против Украины. Для пополнения рядов личного состава в высших военных учебных заведениях ряда русских городов проведут досрочные выпуски.

Об этом говорится в сведении Генерального Штаба ВСУ.

Отмечается, что для компенсации потерь среди личного состава руководством вооруженных сил РФ принято решение о проведении 29 апреля 2023 досрочных выпусков из высших военных учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благове.

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Как отмечает Генштаб, выпуски из военных вузов, которые готовят специалистов для частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил России, будут производиться в соответствии с запланированными ранее графиками.

Ситуация на фронте

Как сообщает Генштаб, в течение суток Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и три радиоэлектронной станции борьбы противника.

За последние сутки российская армия нанесла два ракетных и 34 авиационных удара, совершила более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отмечают, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские защитники отбили более 35 атак врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья и другие.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Дворечная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы подверглись Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около десяти атак противника на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены более десяти вражеских атак.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка и других.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения.