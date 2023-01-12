«Путин хочет выиграть время». В Кремле решили вести войну до «истощения» Украины — Генштаб ВСУ 12 января, 12:14 В Генштабе отметили, что Владимир Путин хочет истощить украинскую армию и экономику (Фото:Aleksey Babushkin/REUTERS)

Не достигнув в 2022 году своих стратегических целей в Украине, россияне решили вести войну «на истощение».

Об этом в четверг, 12 января, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, таким образом кремлевский режим пытается выиграть для себя время.

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«В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и Сил обороны, снижение поддержки Украины», — объяснил Громов во время брифинга в Military Media Center.

На сегодняшний день самый горячий участок фронта находится в Донецкой области.

РФ продолжает бросать своих наемников на штурм Соледара в попытке окружить Бахмут, несмотря на свои колоссальные потери.

Тем не менее, добиться этого оккупантам до сих пор не удалось.

Российская пропаганда ранее отчиталась со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли, заявив, что там продолжаются уличные бои.

Западные разведки информацию о «взятии» города российскими войсками также не подтверждают.