Российские оккупанты пытаются вести наступательные действия, но безуспешно — Генштаб ВСУ 26 июня, 07:53 На фронте в течение суток состоялось 36 боевых столкновений (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские войска пытаются вести наступательные действия, но безуспешно, сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 26 июня в Facebook.

«Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 36 боевых столкновений», — говорится в сообщении.

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На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе западнее Кривошеевки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки в Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздоловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спирное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное и Раздоловка — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григорьевки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области.