«Цель № 1». ВС РФ будут цепляться за юг Украины, а Путин готов пожертвовать мобилизованными — главные заявления Генштаба 20 октября, 17:33 Ранее ВС РФ призвало россиян быть готовыми к «непростым решениям» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевский режим может пожертвовать мобилизованными россиянами, чтобы обеспечить отступление боеспособных подразделений российской армии на Херсонском направлении.

По словам заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, «непростые решения», о которых ранее предупреждал новый командующий оккупационными силами РФ в Украине Сергей Суровикин, могут состоять именно в этом.

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«Мы не исключаем этого. Вы понимаете, что в полном составе не отойдут, если будут это делать при отходе войск. Противник может отходить и оставить мобилизованных для выполнения задач сдерживания отхода свои войск, а наиболее боеспособные подразделения, кадровые, переместить заранее на левобережную Украину», — заявил он во время брифинга в четверг, 20 октября.

Таким образом, первоочередной задачей российских войск сейчас является удержание фронта на Херсонском направлении, чтобы обеспечить отступление.

«Данные разведки свидетельствуют, что на ближайшую перспективу задачей № 1 для вооруженных сил России определено удержать фронт… Эту задачу враг планирует решить, в первую очередь, за счет первой волны мобилизации и путем увеличения количества группировок ВС России на правобережье реки Днепр», — отметил Громов.

Что касается причин, по которым российский диктатор Владимир Путин так отчаянно цепляется за Юг Украины, то главной из них является сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

«Для режима Путина южное направление — Херсон, Запорожье и Николаев — имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения сухопутного коридора в Крым и водоснабжение полуострова», — пояснил представитель Генштаба.

Кроме того, РФ все еще надеется использовать регион в качестве плацдарма для захвата Николаевской и Одесской областей.

В то же время, согласно данным СМИ, опасаясь наступления ВСУ на южном направлении, Рроссийские войска уже перебрасывают технику и личный состав на правый берег Днепра.

Кроме того, кремлевский режим приступила к эвакуации из Херсона своих гауляйтеров и других коллаборантов.

Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр российские войска, находящиеся в этом регионе, оказались в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

