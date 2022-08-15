Оккупанты провели безуспешную попытку штурма на Славянском направлении — Генштаб 15 августа, 19:52 Обучение украинских защитников в Великобритании, 15 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 15 августа, на 173-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



на Волынском и Полесском направлениях белорусские военные усиленно охраняют границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях, «проверка боеготовности» армии Беларуси продлится примерно до 20 августа. Угроза авиа- и ракетных ударов по Украине с территории Беларуси остается;

белорусские военные усиленно охраняют границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях, «проверка боеготовности» армии Беларуси продлится примерно до 20 августа. Угроза авиа- и ракетных ударов по Украине с территории Беларуси остается; на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Басовки, Могрицы, Голышевского и Будков Сумской области;

российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Басовки, Могрицы, Голышевского и Будков Сумской области; на Харьковском направлении враг уничтожает военные и гражданские объекты, пытаясь помешать защитникам Украины перейти в наступление. Россияне обстреливают районы населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевелевка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка из танков, ствольной и реактивной артиллерии; нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки;

враг уничтожает военные и гражданские объекты, пытаясь помешать защитникам Украины перейти в наступление. Россияне обстреливают районы населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевелевка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка из танков, ствольной и реактивной артиллерии; нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки; армия страны-террориста РФ пыталась прорвать оборону украинских войск в направлении Казачья Лопань — Уды, защитники Украины отбросили оккупантов назад ;

; на Славянском направлении оккупанты безуспешно пытались оттеснить украинских защитников артиллерийскими обстрелами в районах Грушевахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки, пытались улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое — Мазановка, отступили;

оккупанты безуспешно пытались оттеснить украинских защитников артиллерийскими обстрелами в районах Грушевахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки, на направлении Долгенькое — Мазановка, отступили; на Краматорском направлении вражеским обстрелам подверглись районы Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка, россияне задействовали авиацию возле Спорного и Пришиба;

вражеским обстрелам подверглись районы Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка, россияне задействовали авиацию возле Спорного и Пришиба; противник пытался продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Штурм и наступление оккупантов оказались неудачными, оккупанты хаотично отступили на ранее занятые позиции;

на ранее занятые позиции; на Бахмутском направлении россияне пытались создать условия для дальнейшего наступления и обстреливали Константиновку, Бахмут, Веселую Долину, Васюковку, Бахмутское, Соледар, Шумы, Пивничное, Белогоровку, Яковлевку, Федоровку, Зайцево и Вершину. Оккупанты нанесли авиаудар возле Соледара и Яковлевки, пытались вести штурм из района Углегорской ТЭС в сторону Вершины, но отступили с потерями;

россияне пытались создать условия для дальнейшего наступления и обстреливали Константиновку, Бахмут, Веселую Долину, Васюковку, Бахмутское, Соледар, Шумы, Пивничное, Белогоровку, Яковлевку, Федоровку, Зайцево и Вершину. Оккупанты нанесли авиаудар возле Соледара и Яковлевки, из района Углегорской ТЭС в сторону Вершины, но отступили с потерями; на Авдеевском направлении враг обстреливал районы Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки, нанес авиаудары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Россияне безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского;

враг обстреливал районы Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки, нанес авиаудары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Россияне в направлении Старомихайловки и Невельского; на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали районы населенных пунктов по линии столкновения из танков, ствольной артиллерии и РСЗО, с помощью авиации нанесли удары возле Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Чаривного;

оккупанты обстреливали районы населенных пунктов по линии столкновения из танков, ствольной артиллерии и РСЗО, с помощью авиации нанесли удары возле Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Чаривного; россияне получили жесткий отпор при попытке наступления в направлениях Славное-Новомихайловка, Сладкое-Водяное, Сладкое-Владимировка, Егоровка-Павловка и откатились с потерями;

в направлениях Славное-Новомихайловка, Сладкое-Водяное, Сладкое-Владимировка, Егоровка-Павловка и откатились с потерями; на Южнобугском направлении оккупанты пытаются не дать украинским подразделениям перегруппироваться и создать условия для контрнаступления. Враг продолжает обстрелы по линии столкновения и в глубине обороны, нанес авиаудары возле Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового;

оккупанты пытаются не дать украинским подразделениям перегруппироваться и создать условия для контрнаступления. Враг продолжает обстрелы по линии столкновения и в глубине обороны, нанес авиаудары возле Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового; страна-террорист удерживает три носителя крылатых ракет Калибр в Черноморской и Азовской операционной зонах.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 43 750 своих военных, 1876 танков, 233 самолета, 195 вертолетов, 787 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

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