Войска РФ подожгли профучилище в Запорожской области, ВСУ сбили российский вертолет — Генштаб 2 декабря, 19:40 ВСУ поразили район сосредоточения живой силы противника в Запорожской области (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области россияне подожгли профучилище, чтобы обвинить ВСУ. Украинские силы сбили вертолет РФ в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Главное из сводки Генштаба:

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения; 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Днепр и Запорожье, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка Донецкой области.

Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня гражданской инфраструктуры Херсона, Антоновки и позиции наших войск вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза ракетных ударов захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

В Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

В Запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону.

В населенном пункте Михайловка, на временно занятой территории Запорожской области, враг с целью обвинения ВСУ в уничтожении гражданской инфраструктуры поджег здание учебного заведения Михайловское высшее профессиональное училище.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огненное поражение 1 декабря района сосредоточения живой силы противника на временно оккупированной территории Запорожской области, недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.

В город Горловка Донецкой области, в результате боевых действий на Бахмутском направлении, в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, 2 состава боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и 4 других важных объекта противника.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 90 тысяч своих военных, а за прошлые сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов.