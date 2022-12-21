ВСУ поразили склад боеприпасов россиян в Кадиевке и полевой аэродром оккупантов возле Каховки — Генштаб 21 декабря, 20:37 ВСУ сбили вражеский БПЛА типа Форпост, который стоит около $6 миллионов (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Украинские силы нанесли удар по позициям россиян в Кадиевке Луганской области, а также поразили полевой аэродром РФ в районе Каховки Херсонской области, сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней постройки Генштаба:

В течение суток противник нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

противник нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

Подтверждено огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе населённого пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов.

20 декабря этого года огневого поражения потерпели скопившиеся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области оккупанты. Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация по потере техники и личного состава уточняется.

В населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно « выписаны». В этом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях врага.

выписаны». В этом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях врага. Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа Форпост, который стоит около 6 миллионов долларов.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 740 своих военных, за минувшие сутки — 510.