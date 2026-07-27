Силы обороны ночью поразили российский ретранслятор для шахедов и мост через Генический пролив

В ночь на понедельник, 27 июля 2026 года, Силы обороны Украины поразили экспортный терминал в Ростове-на-Дону Ростовской области РФ, российский ретранслятор управления ударными БПЛА и автомобильный мост на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Ростовской области зафиксировано попадание на территорию экспортного терминала, начался пожар.

В районе Железного Порта Херсонской области поражен наземный ретранслятор для управления дронами Герань/Гербера. Это оборудование обеспечивает увеличение дальности, устойчивости и качества управления БПЛА для нанесения ударов по территории Украины, сообщает Генштаб.

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Также Силы обороны поразили автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области, который оккупанты используют для военной логистики на временно оккупированных территориях юга Украины.

В Кадиевке, по данным Генштаба, поражено ремонтное подразделение оккупантов, в Семейкино Луганской области — склад горюче-смазочных материалов, в Перевальном (АР Крым) — склад материально-технических средств войск страны-агрессора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение Силами обороны ударов большой дальности по российским экспортным и нефтяным объектам в Ростовской и Ярославской областях, а также в Удмуртской Республике.