Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Токмаке: потери достигли 80 россиян

5 января, 03:12
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что 3 января украинские военные нанесли удар по скоплению россиян в Токмаке Запорожской области.

Сообщается, что потери россиян составляют до 80 человек убитыми и ранеными.

Также сообщается, что в оккупированном Луганске в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы россияне лечат более 100 наемников ЧВК Вагнер.

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Во вторник, 4 января, в соцсетях появились сообщения об ударе по расположению российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Позже эта информация была подтверждена в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав видео с места событий.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Война в Украине Война России против Украины

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