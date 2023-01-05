Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Токмаке: потери достигли 80 россиян 5 января, 03:12 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что 3 января украинские военные нанесли удар по скоплению россиян в Токмаке Запорожской области.

Сообщается, что потери россиян составляют до 80 человек убитыми и ранеными.

Также сообщается, что в оккупированном Луганске в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы россияне лечат более 100 наемников ЧВК Вагнер.

Видео дня

Во вторник, 4 января, в соцсетях появились сообщения об ударе по расположению российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Позже эта информация была подтверждена в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав видео с места событий.