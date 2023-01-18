Сбили вражеский самолет. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах девяти населенных пунктов — Генштаб 18 января, 07:21 Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, ВСУ отразили атаки оккупантов в районах девяти населенных пунктов, сообщил Генштаб в среду, 18 января в Facebook.

В сводке Генштаба сказано, что шесть ракетных, три из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник за прошедшие сутки. Также произвел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Беларусь и дальше поддерживает российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Беларуси.

В то же время Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона.

За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двор.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более десяти населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон, пострадали гражданские люди.

Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, а также пять районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.