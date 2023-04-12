ВСУ отразили 34 атаки врага, оккупанты используют учебные заведения в военных целях — Генштаб 12 апреля, 19:05 Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 базы оккупантов (Фото:Генштаб/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 12 апреля, на 413-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

За сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отбито 34 атаки врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории республики Беларусь. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромово и возле Богдановки. Подразделения сил обороны отразили около 18 атак противника на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 14 вражеских атак.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь « живым щитом» – школьниками и преподавательским составом.

живым щитом» – школьниками и преподавательским составом. Так, в город Скадовск Херсонской области, за последние дни, прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.

В то же время, во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая власть значительно ограничила поставки всех видов лекарства в аптеки.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит один вражеский БпЛА типа Орлан – 10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов противника, а также одну радиолокационную станцию противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли уровня в 180 050 военных.