ВСУ отразили 40 атак россиян за сутки, враг продолжает штурм Бахмута — Генштаб 5 апреля, 19:09 Украинские военные (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную сводку по состоянию на 18:00 вторника, 5 апреля, на 406-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки было отбито более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов.

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, проходят рейдовые меры вооруженных сил РФ по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также « запрещенного» контента. Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки на свободную территорию Украины.

запрещенного» контента. Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки на свободную территорию Украины. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки в Украине ликвидировали около550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 176240 своих военных.