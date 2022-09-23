ВСУ в течение дня отбили вражеские атаки возле трех населенных пунктов — Генштаб

23 сентября, 19:21
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ВСУ уже 211-й день противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ уже 211-й день противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ в течение дня отбили атаки российских войск около трех населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях. В то же время оккупанты пытаются удержать временно захваченные украинские территории.

Об этом сказано в сводке Генштаба по состоянию на вечер 211-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

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Так за текущие сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Зайцево и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время враг пытается удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей.

Активизировалась работа по подготовке и проведению псевдореферендума на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых избирательных комиссий.

В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом «референдуме». Проводится подготовка к съёмке пропагандистскими СМИ сюжетов о якобы активное участие местных жителей в голосовании.

На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения, не прекращают ведение воздушной разведки. Кроме того, враг продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам, терроризируя мирное население.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

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Редактор: София Лазарова

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