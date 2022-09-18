ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов: оккупанты несут значительные потери — Генштаб 18 сентября, 07:50 ВСУ уже 207-й день противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях. Оккупанты несут значительные потери, в частности при попытках штурма украинских позиций на Авдеевском направлении россияне ежедневно теряют 30 человек ранеными.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 207-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержания захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Видео дня

«[Враг] обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки», — говорится в сводке.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области и Одрадовка и Правдино Херсонской области.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения. Так, поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке.

В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ, а воинскую часть готовят к расформированию.

Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

За сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага пока уточняются.

В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Обстрелы из танков, минометов, РСЗО и артиллерии разных типов, а также ракетные и авиационные удары зафиксированы по всем направлениям, кроме Волынского и Полесского.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.