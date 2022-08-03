Украинские силы отбили две попытки наступления оккупантов, россияне деморализованы — Генштаб 3 августа, 19:17 Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа (Фото:Генштаб/Facebook)

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать на Авдеевском и Южнобужском направлениях. Об этом сообщает Генштаб Украины в традиционной сводке.

Главное из вечерней сводки Генштаба в Facebook:

На Бахмутском направлении российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового, а также на нескольких направлениях. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили их назад.

российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового, а также на нескольких направлениях. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили их назад. На Авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступление на направлении Донецк — Пески, успеха не имели, отошли.

оккупанты пытались вести наступление на направлении Донецк — Пески, успеха не имели, отошли. На Южнобужском направлении оккупанты вели наступательный бой в направлении Белогорки. Также успеха не имели, отошли.

оккупанты вели наступательный бой в направлении Белогорки. Также успеха не имели, отошли. Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения.

В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных. Также оккупанты лишились более 11 000 единиц техники. Наибольшие потери за последние сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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