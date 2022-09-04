ВСУ отбили атаки РФ вблизи восьми населенных пунктов на востоке, продолжается наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб

4 сентября, 07:34
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ВСУ уже 193 дня противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ уже 193 дня противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные успешно отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское. В то же время враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 193-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

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Как отмечают в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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«Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское», — говорится в строительстве.

В то же время продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях . Враг продолжает активно применять средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Победа, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской и Стукаловка в Сумской областях;
  • на Харьковском направлении - Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Большие Проходы, Старый Салтов, Андреевка;
  • на Славянском направлении - Богородичное, Долина, Краснополье;
  • на Краматорском направлении - Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Ивано-Дарьевка, Веселое;
  • на Бахмутском направлении - Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Белогоровка, Выемка, Раздолевка;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;
  • на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Орловка;
  • в Запорожском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогорья, Ольговское, Зеленое Поле, Новопиль, Новоселка, Времовка;
  • на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Пытается осуществлять логистическое обеспечение войск.
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В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла шесть ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и объектов логистического обеспечения противника. Информация по потерям уточняется.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника.

В результате огневого воздействия за прошедшие сутки нанесено поражение по враждебному пункту управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу танкового батальона. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Зоопарк, станция радиоэлектронной борьбы Житель и большое количество живой силы оккупантов.

В Генштабе отмечают, что продолжает сохраняться угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

«Из-за нехватки высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них — непригодны к применению», — отмечают в Генштабе.

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Редактор: София Лазарова

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