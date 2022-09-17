ВСУ отбили атаки россиян вблизи шести населенных пунктов — Генштаб 17 сентября, 19:05 ВСУ уже 206 дней противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В субботу, 17 сентября, ВСУ отбили атаки российских оккупантов вблизи шести населенных пунктов Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на вечер 206-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и содержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

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«[Враг] обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку», — говорится в своде.

Сообщается, что за текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

На Херсонском направлении в связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр, оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС для строительства в дальнейшем переправы они затопили девять вагонов.

В то же время оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводят еженедельные проверки и угрожают «национализировать», то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери противника уточняются.



Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Обстрелы из танков, минометов, РСЗО и артиллерии, а также ракетные и авиационные удары зафиксированы по всем направлениям, кроме Волынского и Полесского.



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