ВСУ за сутки отбили атаки россиян около 17 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб 4 декабря, 07:35 ВСУ уже 284-е сутки продолжают противостоять полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На протяжении субботы, 4 декабря, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов около 17 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, а также сбили один вражеский самолет и один беспилотник.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 284-х суток российского широкомасштабного вторжения.



Украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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Как отмечается, на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противника.

Также украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат Орлан-10.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.

Противник за прошедшие сутки нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

Враг продолжает обстреливать украинские мирные населенные пункты в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков были доставлены в лечебные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 2 декабря в больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов.

Продолжается мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты.

В Новониколаевке Запорожской области оккупанты группой численностью до 100 человек 2 декабря провели проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Кроме того, в населенных пунктах временно занятой Херсонской области российские захватчики под угрозой лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе.