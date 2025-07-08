ВСУ сдерживают наступление врага: за сутки 137 боестолкновений и рекордное количество атак дронов

Силы обороны продолжают решительно сдерживать массированные наступательные действия войск российского агрессора. 7 июля ситуация на фронте оставалась напряженной, но контролируемой. Самые горячие бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток было зафиксировано 137 боевых столкновений по всей линии фронта. Враг не прекращает попыток прорыва украинской обороны, осуществляя ракетные и авиационные удары, а также применяя беспилотники и артиллерию. За сутки российские войска нанесли два ракетных и 48 авиационных ударов, выпустив пять ракет и 69 управляемых авиабомб. Зафиксировано рекордное применение дронов-камикадзе — более 1200 единиц. В целом противник совершил более 4500 огневых поражений украинских позиций и населенных пунктов.

Несмотря на интенсивные атаки, подразделения ВСУ продолжают эффективно выполнять боевые задачи, нанося существенные потери врагу. На наиболее угрожающих направлениях украинские защитники сорвали десятки попыток штурма, уничтожив вражескую технику, вооружение и живую силу.

Согласно предварительным данным, только на Покровском направлении ликвидировано более 200 оккупантов, часть — безвозвратно. Также уничтожены артиллерийские системы, транспорт, беспилотные летательные аппараты, элементы связи и наблюдения.

В Генштабе подчеркнули, что Вооруженные силы Украины держат линию обороны, сохраняя контроль над оперативной обстановкой. Благодаря решительности и профессионализму украинских военных противник несет значительные потери и не достигает поставленных целей.