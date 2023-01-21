ВСУ отбили вражеские атаки вблизи 12 населенных пунктов на востоке — Генштаб 21 января, 07:36 ВСУ отбили вражеские атаки вблизи 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за прошедшие сутки, 21 января, отбили атаки россиян в районах 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 332-х суток российского широкомасштабного вторжения.



Так, за сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка на Донетчине.

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Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре — по позициям его зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Также украинские защитники сбили два разведывательных БПЛА Орлан-10 и Мерлин-ВР.



Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.



Тем временем оккупанты продолжают обстреливать украинские города вдоль всей линии фронта из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков.



В течение суток противник нанес семь ракетных (три из которых по Краматорску и Гуляйполю) и 15 авиационных ударов. Также совершил 68 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Никополя.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, предупреждают в Генштабе.