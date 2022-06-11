Ситуация на восточном фронте. ВСУ отбили наступление россиян на нескольких направлениях, заставив их вернуться на прежние позиции — Генштаб 11 июня, 19:54 Цей матеріал також доступний українською 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила российский танк Т-90А на востоке Украины (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион / Facebook)

В субботу, 11 июня, украинские военные отбили вражеское наступление на Славянском и Бахмутском направлениях Донецкой области, а также остановили наступление оккупантов в районе Попасной Луганской области.

О ситуации на восточном фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 108-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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Так, на Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении подразделения противника активных действий не вели. В направлении города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру недалеко от Серебрянки и Белогоровки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.

Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли. Противнику пришлось усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы украинских позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудары близ Покровского.

В районе Попасной украинские защитники успешно приостановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

Враг наступает в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под точным огнем ВСУ оккупанты отошли.

В районе Берестового враг при попытке штурма понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и систем огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. Защитники Украины грамотно встретили врага, он с потерями отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

Как отметили в Генштабе, противник продолжает нести значительные потери. В целях организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении, силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области.

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