ВСУ остановили наступление войск РФ в районе Лисичанска, оккупанты захватили Николаевку — Генштаб

23 июня, 20:06
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ВСУ отразили штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти (Фото:REUTERS/Stringer)

ВСУ отразили штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские защитники остановили наступление войск РФ в районе Лисичанска, но оккупантам удалось захватить Николаевку. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба за 23 июня:

  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок со стороны Беларуси не обнаружено.
  • На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. ВСУ отразили штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.
  • На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка.
  • На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Оккупанты продолжают штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются.
  • Украинские защитники остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Также ВСУ приостановили наступательные действия противника вблизи Боровского.
  • На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецко, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Авиация оккупантов нанесла удар вблизи Клинового.
  • Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горное. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина.
  • Не чувствуя поддержки среди жителей на временно захваченных украинских территориях, оккупанты боятся тотального сопротивления местного населения. В связи с этим они совершают незаконные обыски, производят задержания и аресты.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/346447301001688
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 430 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лисичанск Николаевка Война в Украине

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