Генштаб ВСУ: Оккупанты готовят «выборы» в Запорожской области и ищут бывших участников АТО в Новой Каховке 21 марта, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Ukrainian Armed Forces/via Reuters)

Оккупанты в Запорожской области проводят скрытую подготовку к «проведению выборов» на захваченных территориях, а в Херсонской области на блокпостах ищут бывших участников АТО и ООС.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

«Идут двадцать шестые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению», — пишет пресс-центр.

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Оккупационные войска на территории Украины нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденной техники, говорится в сообщении. По информации Генштаба, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена ​​работа предприятий корпорации «Уралзавод» и Челябинского тракторного завода, которые специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд РФ.

Войска РФ продолжают дезертировать, подчеркивают в ведомстве.

«В районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой Беларусь», — отметили в Генштабе.

Также в пресс-центре сообщили, что на захваченных районах Запорожской области, в отдельных населенных пунктах оккупанты проводят скрытую подготовку к «проведению выборов», чтобы назначить пророссийскую администрацию районов и городов.

Оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ, добавили в пресс-центре.

«Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные „гумконвои“ в Запорожскую область», — добавили в Генштабе.

Отмечается, что на территории одного из населенных пунктов в Запорожской области войска РФ развернули пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования РФ. По данным ведомства, оккупанты пытаются восстановить до 20 единиц бронированной техники.

«В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС», — говорится в сообщении.

Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков, добавили в Генштабе.

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