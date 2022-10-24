«Тупое командование бросает вас на убой». Генштаб ВСУ обнародовал обращение к российским оккупантам — видео 24 октября, 14:36 В Генштабе ВСУ призвали россиян сдаваться в плен, чтобы вернуться домой живыми (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне масштабных потерь ВС РФ в Украине и подготовке оккупантов к освобождению Херсона Генеральный штаб ВСУ обнародовал обращение к российским солдатам.

Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook в понедельник, 24 октября.

В Генштабе решили воззвать если не к моральным качествам россиян, то хотя бы к их инстинкту самосохранения, отметив, что кремлевских режим бросает их «на убой».

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«Для вашего командования вы — расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: „За что вы воюете?“. За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность?», — говорится в обращении.

Россиянам также напомнили, что Украина никакой угрозы для РФ никогда не представляла, однако сейчас готова уничтожить любого, кто попытается захватить ее территории.

«Мы готовы защищать свои дома, семьи, детей и будущее до последнего. Подумайте и вы о своих семьях. Вашим близким нужны живые, здоровые отцы, мужья и сыновья. Нужны дома. Жизнь дана не для того, чтобы выполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее — откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего», — призвали в ВСУ, рекомендовав российским солдатам сдаваться в плен при первой же возможности.

После уничтожения украинскими войсками ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.

При этом оккупанты активно занимаются мародерством, вывозя из города различные ценности, вплоть до музейных экспонатов и даже памятников адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову, являющиеся символами российского империализма.



