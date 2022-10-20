В Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас для РФ является задачей № 1 в Украине

20 октября, 16:31
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РФ планирует перебросить в Херсонскую область солдат из первой волны мобилизации (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

РФ планирует перебросить в Херсонскую область солдат из первой волны мобилизации (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне контрнаступления украинской армии первоочередной задачей российских войск является удержание фронта на Херсонском направлении.

Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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«Данные разведки свидетельствуют, что на ближайшую перспективу задачей № 1 для вооруженных сил России определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении», — рассказал он во время брифинга.

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При этом решить эту задачу, по словам Громова, ВС РФ планируют за счет первой волны мобилизованных россиян, которых намерены перебрасывать на правый берег Днепра, несмотря на серьезные логистические ограничения, возникшие из-за уничтожения ВСУ ключевых переправ.

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«В настоящее время для сдерживания продвижения подразделений наших войск в Южнобугском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, ускоряющих меры по фортификационному оборудованию оборонных рубежей. Противник постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск», — пояснил представитель Генштаба.

В то же время, согласно данным СМИ, опасаясь наступления ВСУ в этом регионе, РФ срочно перебрасывает технику на правый берег Днепра, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Кроме того, кремлевский режим приступила к эвакуации из Херсона своих гауляйтеров и других коллаборантов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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