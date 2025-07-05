Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1050 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 миллиона 25 тысяч 260 человек, сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 5 июля.