Российские войска потеряли в Украине за сутки 1050 солдат, 56 артсистем и два танка — Генштаб ВСУ
Россия за сутки потеряла в Украине сотни единиц военной техники (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1050 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 миллиона 25 тысяч 260 человек, сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 5 июля.
Общие потери РФ в технике следующие:
- танков — 10 990 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 22 953 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29 921 (+56) ед
- РСЗО — 1428 (+0) ед
- средств ПВО — 1191 (+0) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 609 (+306) ед
- крылатых ракет — 3439 (+3) ед
- кораблей/катеров — 28 (+0) ед
- подводных лодок — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 54 148 (+149) ед
- специальной техники — 3925 (+0) ед.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.