Российская армия потеряла 1000 военных, 21 артсистему и пять броневиков за сутки

3 июля, 07:25
Уничтожена российская техника в Донецкой области (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1000 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 миллион 23 тысячи 90 человек, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 3 июля.

Также оккупанты потеряли за сутки один танк, пять единиц броневиков, 21 артсистему, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, 101 единицу техники и одну — специальной техники.

Общие потери в технике следующие:

  • танков — 10986 (+1 за сутки);
  • боевых бронированных машин — 22936 (+5);
  • артиллерийских систем — 29815 (+21);
  • РСЗО — 1427;
  • средств ПВО — 1191;
  • самолетов — 420;
  • вертолетов — 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 43098 (+85);
  • крылатых ракет — 3436;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53887 (+101);
  • специальной техники — 3922 (+1).
Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

