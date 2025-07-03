Российская армия потеряла 1000 военных, 21 артсистему и пять броневиков за сутки

Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1000 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 миллион 23 тысячи 90 человек, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 3 июля.

Также оккупанты потеряли за сутки один танк, пять единиц броневиков, 21 артсистему, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, 101 единицу техники и одну — специальной техники.

Общие потери в технике следующие:

танков — 10986 ( +1 за сутки);

+1 за сутки); боевых бронированных машин — 22936 ( +5);

+5); артиллерийских систем — 29815 ( +21);

+21); РСЗО — 1427;

средств ПВО — 1191;

самолетов — 420;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 43098 ( +85);

+85); крылатых ракет — 3436;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 53887 ( +101);

+101); специальной техники — 3922 ( +1).

Фото: Генштаб ВСУ

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.