Российская армия потеряла 1000 военных, 21 артсистему и пять броневиков за сутки
Уничтожена российская техника в Донецкой области (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1000 военных за сутки. Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 миллион 23 тысячи 90 человек, сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 3 июля.
Также оккупанты потеряли за сутки один танк, пять единиц броневиков, 21 артсистему, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, 101 единицу техники и одну — специальной техники.
Общие потери в технике следующие:
- танков — 10986 (+1 за сутки);
- боевых бронированных машин — 22936 (+5);
- артиллерийских систем — 29815 (+21);
- РСЗО — 1427;
- средств ПВО — 1191;
- самолетов — 420;
- вертолетов — 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 43098 (+85);
- крылатых ракет — 3436;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53887 (+101);
- специальной техники — 3922 (+1).
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.