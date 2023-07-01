Ситуация на фронте: россияне пытались наступать на пяти направлениях, но безуспешно — Генштаб ВСУ 1 июля, 07:22 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях, но безуспешно, сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 1 июля в Facebook.

«Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения», — говорится в сообщении.

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На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении, в течение суток, противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спирного и Раздоловки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового. Нанес авиационные удары в районах Торецка и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар возле этого города. Осуществил артиллерийские обстрелы около десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Враг безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Ровнополя, понес потери. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.