ВСУ наступают на двух направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах — сводка Генштаба
ВСУ наносят огневое поражение из артиллерии по обнаруженным целям противника (Фото:Генштаб/Facebook)
В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 4 июля, на 496-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- В течение суток противник нанес ракетный удар по жилым домам города Первомайский Харьковской области. Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки совершил неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Для прикрытия отхода ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию. В течение текущих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
- На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага.
- На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем украинские воины, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополье Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
- В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение подразделения российских оккупационных войск. Российские захватчики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 — по зенитно-ракетным комплексам, 1 — по пункту управления врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 231 030 военных.