ВСУ наступают на двух направлениях, украинская авиация нанесла 10 ударов по базам оккупантов — Генштаб 9 августа, 20:32 Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Фото:Генштаб/Facebook)

Украинские силы продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по базам оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за среду, 9 августа, в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось 22 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, отбили атаки противника в окрестностях Клещеевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клищеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки, Львового, Камышан Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один — по зенитно-ракетному комплексу и еще один — по логистическому хабу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный объект противника.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 251 620 военных.