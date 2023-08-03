ВСУ наступают на двух направлениях, авиация за сутки нанесла восемь ударов по базам оккупантов — Генштаб 3 августа, 19:46 Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские силы продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За сутки авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за четверг, 3 августа, в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, все 15 вражеских Shahed были уничтожены. Также враг нанес 1 ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова, Веселого Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова, Веселого Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Западное, Петропавловка и Подолы Харьковской области.

противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Западное, Петропавловка и Подолы Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты — Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Торское Донецкой области.

артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты — Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки.

силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области. На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

враг нанес авиационные удары в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях , закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 3 склада боеприпасов врага.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 247 850 военных.