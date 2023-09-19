Украинские силы наступают на двух направлениях и нанесли 16 ударов по позициям оккупантов — Генштаб 19 сентября, 20:21 В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по позициям РФ (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ за сутки нанесли 16 ударов по позициям войск РФ.

Об этом сообщает прессслужба Генштаба в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток состоялось 15 боевых столкновений. Сегодня РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БПЛА типа Shahed-136/131. По уточненной информации противовоздушной обороной было уничтожено 28 из 31 шахедов по маршруту следования в южных, центральных и западных областях Украины.

От циничного ракетного удара баллистической ракетой Искандер-М пострадало мирное население города Кривой Рог Днепропетровской области. В общем, за эти сутки враг нанес 9 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары неподалеку Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. В этом районе также не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огонь оккупантов попали около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные ( штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага. Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским старикам в их дома. Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 273 460 военных.