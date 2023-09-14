ВСУ наступают на двух направлениях и достигли успехов в районе Клещеевки и Андреевки — Генштаб 14 сентября, 19:44 ВСУ вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В результате штурмовых действий ВСУ достигли частичного успеха в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за четверг, 14 сентября.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений. Также, сегодня РФ нанесла очередной массированный авиационный удар иранскими ударными БпЛА « Shahed-136/131» в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 17 из 22 вражеских « шахедов».

Shahed-136/131» в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 17 из 22 вражеских шахедов». В целом враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытается осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Стрелечьей, Плетеневки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары и артиллерийские и минометные обстрелы.

На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали населенные пункты.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону и успешно отбили ряд вражеских атак в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары нанесли по Водяному, Пречистовке, Новомайорскому и Старомайорскому Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные ( штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 зенитно-ракетных комплексах, 5 артиллерийских средствах и 1 складу боеприпасов противника.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 270 970 военных.