ВСУ наступают на двух направлениях, украинская авиация нанесла девять ударов по базам россиян — Генштаб
ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по базам оккупантов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook за вторник, 2 августа.
- В течение суток РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА.
- Враг нанес 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.
- Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
- В течение суток состоялось 33 боевых столкновения.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.
- На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спирного — Донецкой.
- На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.
- На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.
- На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
- В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 247 230 военных.