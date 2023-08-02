ВСУ наступают на двух направлениях, украинская авиация нанесла девять ударов по базам россиян — Генштаб 2 августа, 20:02 ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по базам оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook за вторник, 2 августа.

В течение суток РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed по Украине. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА.

Враг нанес 5 ракетных, 86 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток состоялось 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спирного — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 2 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 247 230 военных.

Видео дня