На Запорожском направлении сейчас нет угрозы российского наступления — Генштаб

29 декабря, 15:43
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Украинские силы отслеживают перемещения войск противника на Запорожском направлении (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Украинские силы отслеживают перемещения войск противника на Запорожском направлении (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Угрозы создания наступательной группировки российских войск на Запорожском направлении на данном этапе нет.

Об этом сообщил заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.

Он отметил, что Россия после проведенной «частичной мобилизации» продолжает перебрасывать свои подразделения на временно оккупированные территории Украины. Таком образом оккупанты планируют заменить подразделения, которые выполняли задания на Херсонском направлении и были отведены в тыл.

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Громов добавил, что украинские силы отслеживают перемещения войск противника.

«В настоящее время существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении нет», — заверил генерал.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале страна-агрессор РФ может пойти в новое наступление.

Позже Американский институт изучения войны предположил, что в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что РФ готовит вторую волну наступления в 2023 году.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Войска РФ

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