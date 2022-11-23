ВСУ ликвидировали около 50 оккупантов в Луганской области и поразили склад боеприпасов РФ — Генштаб 23 ноября, 19:08 В Луганской области поражен склад боеприпасов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Украинские силы в Луганской области ликвидировали около 50 российских оккупантов и поразили склад боеприпасов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главное из сводки Генштаба:

Российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, были применены 65 крылатых ракет РФ Х-101, 51 из которых сбиты силами ПВО . Удары были нанесены по жилым домам и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

нашего государства. По предварительной информации, . Удары были нанесены по жилым домам и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Этой ночью противник нанес два ракетных удара по Запорожской области и совершил 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск .

. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Противник продолжает нести потери. Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлены более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраинских жителей . Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниковое и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров .

. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, . В Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожены и до 50 — ранены . В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными.

. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными. Наша авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара: 3 — по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 — по позиции зенитного ракетного комплекса.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 85 410 своих военных, за минувшие сутки — 410. Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.