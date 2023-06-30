Продолжаются тяжелые бои. Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте и назвал направления, на которых РФ сосредотачивает основные усилия 30 июня, 07:56 Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, враг пытается вести наступательные действия, но безуспешно.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 30 июня в Facebook.

В течение суток состоялось 31 боевое столкновение.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. Среди них Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское, Кондратовка и Юнаковка в Сумской области.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия возле Роздоловки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более пяти населенных пунктов, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Роздоловка — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиаудары в районах Белая Гора и Дилиевка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, среди которых Васюковка, Хромовое, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы более пяти населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отбили все атаки противника в районах города Марьинка, Победы и Новомихайловки. В то же время, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. В частности, это Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя Донецкой области.

Осуществил обстрелы более десяти населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка Запорожской области и Молодежное, Ингулец и Антоновка Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки и Лобково Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.