Возле Золотого в Луганской области россияне потеряли около 60 человек и технику — Генштаб
ВСУ уже 220-е сутки противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
В результате украинского удара по враждебному объекту в районе Золотого в Луганской области россияне потеряли около 60 человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники. Также в течение суток ВСУ отбили пять вражеских атак в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на вечер 220-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Отмечается, что враг продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Противник обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку.
За сутки Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское Донецкой области.
Украинская авиация за сутки поразила опорный пункт противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре командных пункта, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали два склада с боеприпасами.
Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.
В то же время, российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилье мирного населения вдоль всей линии фронта, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За сутки от вражеских ударов пострадали более 11 населенных пунктов.
Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.